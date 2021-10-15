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Cuma namazına yetişemeyen veliler yeni düzenleme istiyor

Bilecik’te ilk ve ortaokul öğrencileri velileri, her hafta cuma günü çocuklarının okul çıkışının namaz vaktine denk geldiğini, ibadetlerini yerine getirmede zorlandıklarını belirterek gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyor.

BİLECİK 15.10.2021, 15:35
Cuma namazına yetişemeyen veliler yeni düzenleme istiyor

Bilecik’te ilk ve ortaokul öğrencileri velileri, her hafta cuma günü çocuklarının okul çıkışının namaz vaktine denk geldiğini, ibadetlerini yerine getirmede zorlandıklarını belirterek gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, haftanın 4 günü ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için öğlen 12:15’de çıkış, 13:15’de ise derse giriş olarak belirlendi. Sadece cuma günleri bu saatlerin değiştirilip 12:55 çıkış ve 14:15 giriş olarak uygulanmasına tepki gösteren veliler, aynı saate öğle namazının ezanı okunduğu, her hafta cuma namazına geç kaldıklarını söylediler. Veliler ’Her cuma günü çocukları okuldan alıp eve yemeğe mi götürelim, yoksa cuma namazına mı yetişelim’ diye sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, Bilecik Valiliğinin cuma günleri öğle arası giriş ve çıkışların yeniden düzenlenmesi için bir çağrıda bulundular.

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