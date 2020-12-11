Son Dakika
Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Cuma namazı sonrası tüm Türkiye’deki camilerde olduğu gibi Bilecik’te de yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.
BİLECİK 11.12.2020, 14:25
1
Cuma namazı sonrası tüm Türkiye’deki camilerde olduğu gibi Bilecik’te de yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Bilecik il genelindeki tüm camilerde okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi.
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü