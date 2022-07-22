Çukurören Biberi Kurutma Tesisi kuruluyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik’te üretimi gerçekleştirilen tarımsal ürünlerin katma değerini yükseltmek için 3 yeni projeyi destekleyeceklerini söyleyerek, "Çukurören Biberi Kurutma Tesisi’ projesi de 600 bin TL desteklemeyle kabul gören projelerden oldu. Proje ile Çukurören Köyü’nde oluşturulacak Köy Kalkınma Kooperatifi bünyesinde açılacak olan makineli kurutma tesisiyle iş gücü maliyetinin düşürülüp üretim alanlarının artırılacak" dedi.

Bilecik Valiliği, BEBKA işbirliğinde 4 milyon 939 bin 173 TL bütçeli 3 yeni proje Bilecik’te hayata geçilirken, projede başvuru sahibi olarak Gölpazarı Belediyesi, Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bilecik Tarım ve İl Müdürlüğü’nün yer aldığı açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan Vali Kızılkaya, "Gölpazarı Belediyesi, Nefsi Göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklıyla ‘Gölpazarı Karabuğdayı Kadın Elinde Değerleniyor’ projesiyle destekleme almaya hak kazandı. 2 milyon 441 bin 420 TL bütçeli projeyle, karabuğday işleme tesisi kurularak ilçede üretilen karabuğdayı, paketleme ve katma değer oluşturarak unlu mamuller oluşturulması hedefleniyor. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise ‘Pazaryeri İlçesi ve Köyleri Yem Bitkileri İşleme ve Paketleme Tesisi’ projesiyle destekleme almaya hak kazanan bir diğer proje oldu. 1 milyon 762 bin TL bütçeli proje ile ilçede yem bitkileri işleme ve paketleme tesisi kurulması ve bu çerçevede gerekli araç ve ekipmanların alınarak hayvancılığın en büyük girdilerinden olan kaba yem maliyetinin düşürülmesi hedeflenerek yem bitkisi yetiştiriciliğinin ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bilecik İl Özel İdaresi ortaklıyla oluşturulan ‘Çukurören Biberi Kurutma Tesisi’ projesi de 600 bin TL desteklemeyle kabul gören projelerden oldu. Proje ile Çukurören Köyü’nde oluşturulacak Köy Kalkınma Kooperatifi bünyesinde açılacak olan makineli kurutma tesisiyle iş gücü maliyetinin düşürülüp üretim alanlarının artırılması hedefleniyor" dedi.

"Hemşerilerimize düşen görev üretmek, bizlere düşen ise üretilene sahip çıkmaktır"

Oluşturulan 3 yeni projeyle üreticilerin büyük bir emek vererek ortaya koydukları ürünlerinin daha da değerleneceğini vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı açılamada; “Tarımsal anlamda her köşesinde ayrı bir hazinenin olduğu çok kıymetli topraklara sahibiz. Bizler, bu eşsiz topraklarda üretilen bol çeşitli ürünlerin hak ettiği değeri yakalayabilmesi ve onları yetiştiren üreticilerimizin de emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çabalıyoruz. Bu çerçevede hemşerilerimize düşen görev üretmek, bizlere düşen ise üretilene sahip çıkmaktır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; ekilmemiş tek karış toprak kalmasın. Sizler ürettikçe kazanacaksınız, Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerine yer verdi.