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Çöplük alanda çıkan yangına anında müdahale edildi
Bilecik’in Söğüt ilçesinde meydana gelen yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.
BİLECİK 11.08.2022, 16:12
Bilecik’in Söğüt ilçesinde meydana gelen yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.
Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde henüz sebebi bilinemeyen nedenle çöplük yangını çıktı. Olayın çevre sakinleri tarafından 112’ye haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler gönderildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan İnhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.