Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokaklarda bulunan çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Temiz bir Pazaryeri için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam eden Pazaryeri Belediyesi, kentteki tüm çöp konteynırları yıkayarak dezenfekte ediyor. Oluşabilecek kötü koku, bakteri ve sinek üremesini engellemek için çöp konteynır yıkama aracı ile konteynırları düzenli aralıklar ile temizleniyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Halkımızın sağlığı ve ilçemizin temizliği için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.