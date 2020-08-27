Çöp konteyneri dezenfekte çalışması

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehirdeki bütün çöp konteyneri temizlenerek, dezenfekte edildi.

Vatandaşlar birçok konuda sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmesi amacıyla belirli aralıklarla ilaçlama çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yer alan çöp konteyneri ilaçlayarak, dezenfekte etti. İlkbaharla birlikte oluşumları artan sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.