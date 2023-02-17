Çocukların yüzleri gülmesi için oyuncak ve eğitim materyalleri gönderildi

Bilecik Valiliğinin öncülüğünde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği tamamen eğitimcilerin ürettikleri malzemelerle dolu olan yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

Yardım malzemeleri ile dolan tırı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve yardımsever öğrenciler uğurladı.

Depremden etkilenen bölgeye , Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin fedakar öğretmenleri 100 soba, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nin yardımsever usta öğreticileri ve kursiyerler 1500 uyku tulumu, Bozüyük Halime Hatun Anaokulu’nda ilçede görev yapan okul öncesi öğretmenleri kırtasiye ve oyuncak başta olmak üzere çocukların ihtiyaç duyduğu bütün eğitim materyallerini, Bozüyük Bilim Sanat Merkezi İdareci ve öğretmenleri 150 adet ışıldak, ilçedeki bütün okullar velilerinin ve yardımsever vatandaşların getirdiği yüzlerce eğitim materyalini, oyuncaklar toplanarak deprem tırına yüklendi ve deprem bölgesine gönderildi.