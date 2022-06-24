Çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü 2021-2022 öğretim dönemi yıl sonu töreni çocukların görkemli gösteri ile sona erdi.

Osmaneli Belediyesi Sakarya Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve veliler katıldı. Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübünün 60 öğrenciye hizmet verdiğini anlatan Başkan Şahin, "Çocuklarının okulumuzda devam etmesini isteyen velilerimiz için eğitimlerimiz devam edecek. Yeni yaptığımız ve Eylül ayında hizmete girecek 200 kişilik çocuk kulübümüzle velilerimize çok daha güçlü eğitimi sunacağız. Milli Eğitim ve Gençlik Spor müdürlüklerimizle işbirliği içinde eğitimin kalitesini çok daha arttıracağız. Bu etkinliği düzenleyen değerli hocalarımıza, bizlere bu olanakları sunan herkese ilçem adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.