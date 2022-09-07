Çocukların sosyalleşmesinde büyük katkı sağlıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren BJK futbol okulları, düzenledikleri eğitim ve etkinlerle herkesi mutlu ediyor.

BJK futbol okulları ilçede, 5 ile 15 yaş arasında olan çocuklara profesyonel yaşam, antrenman ve sosyalleşme konularında katkı sağlıyor. Çocukların kaliteli zaman geçirmesi için tablet ve bilgisayar bağımlığını en alt seviyeye indirmek için spor okullarına ihtiyaç olduğunu ve ailelerinde çocuklarına bu konuda destek vermeleri gerektiğini belirten BJK futbol Okulu Sorumlusu Metehan Kaça, "Mutluluğun ön adımlarını profesyonel ekibimiz ve öz kaynaklarımız ile birlikte çalışmalarımızı yürüttüğümüz Bilecik Kartalspor’a sizler de hazır olun. İl bazlı futbol gelişimi için hep beraber çalışmaktan mutluluk duyacağız" dedi.