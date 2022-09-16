Çocukların sağlığı için okul denetimleri yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Bilecik halkının başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez okul kantinlerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerinde kantinlerin çalıştırma ruhsatları ile genel temizlik durumunu kontrol eden ekipler, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, hijyen durumları, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gıda satışlarının kontrolünün yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri ile ürünlerin saklama koşullarını kontrol etti. Okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin olup olmadığını da denetleyen ekipler gerekli konularda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Denetimlerin belirli bir takvim doğrultusunda devam edeceği bilgisini veren ekipler, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarına bildirilmesi uyarısında bulundu.