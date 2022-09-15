Çocukların güvenliği için okul çevrelerinde denetim yapıldı

Bilecik’te okulların çevresinde öğrencilerin güvenliği nedeniyle denetim yapıldı.

Bilecik’te okulların açılmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okulların çevresinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Geleceğin teminatı olan çocukların mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, güvenli bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini sürdürmeleri, eğitimlerini sürdürdükleri okulların çevresinde bulunan yerlerin daha huzurlu ve güvenli hale getirilmesi amacına yönelik olarak ekipler tarafından denetim yapıldı.

Çocukların korunmasına yönelik yapılan denetlemede; 213 okul çevresi, 31 yurt çevresi, bin 76 şahıs, 165 işyeri, 36 metruk bina, 364 aracın denetimi emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapıldı.