Çocuklardan jimnastik kursuna büyük ilgi

Bilecik Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen jimnastik kursuna çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Spor Birimi tarafından İstasyon Mahalle Konağı’nda faaliyete geçen jimnastik kursunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Bilecik Jimnastik İl Temsilcisi Gürkan Algan eşliğinde derslere başlayan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Subaşı, Algan’dan kurs hakkında bilgi alarak, çocuklara hikâye kitabı dağıttı.

"Çocuklar jimnastik ile kas kemik yapılarını güçlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor"

Subaşı, spora küçük yaşta başlamanın çocukların kişisel ve fiziksel gelişimi için oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, "Burada çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekleri güzel bir ortam oluşturduk. Jimnastik, özellikle çocukların bedensel gelişimlerinde önemli bir yer tutuyor. Çocuklar jimnastik ile kas kemik yapılarını güçlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor. Ayrıca jimnastik sporunun disiplini çocuklarımızın kişiliklerini ve özgüvenlerini de olumlu yönde etkiliyor. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik faydalı hizmetlere devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve onları önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Şubaşı, Bilecik Belediyesi İstasyon Mahallesi Konağında devam eden jimnastik kursuna 4-9 yaş arası çocukların katılabildiğini belirterek, "Kurslar 4-5-6 ve 7-8-9 olarak iki yaş grubu ile çalışmalarına devam ediyor. 4-5-6 yaş arası grup pazartesi ve salı günleri, 7-8-9 yaş arası grup ise perşembe ve cuma günleri eğitim alıyor. Kurslar 17.30-19.30 saatleri arasında yapılıyor. Jimnastik kursları ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Bilecik Belediyesi Bien Bilgi Evi Spor Birimine gidebilir ya da 444 88 58 numaralı telefondan bilgi alabilir" dedi.