Çocuklara yazarlık eğitimi verilecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından açılacak olan ’Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri’ atölyesiyle yazarlık eğitimi verilecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından ‘Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri’ ismiyle açılacak ve yazarlık eğitimi verilecek olan yeni atölyede her bir grupla 4 hafta boyunca yazı ve resimlerle öykü kurgulama, karakter yaratma ve durum oluşturma gibi metin çalışmaları yapılacak. Atölye sonunda her bir öğrenci kendi öyküsünü yazmış olacak. İlk aşamada 2012-2013 ve 2014 doğumlu çocuklar için açılacak olan atölyeye kayıtlar 28 Şubat- 8 Mart 2022 tarihleri arasında sanat evinde yapılacak.