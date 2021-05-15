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MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!

Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi

Bilecik Belediyesi, üstü açık otobüsüyle cadde ve sokakları dolaşıp, çocuklara şeker dağıttı.

BİLECİK 15.05.2021, 13:14
Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi

Bilecik Belediyesi, üstü açık otobüsüyle cadde ve sokakları dolaşıp, çocuklara şeker dağıttı.

Ramazan bayramının son gününde dağıtılan şekerler çocukların yüzlerini gülücüklerle doldurdu. Mahalle aralarında gezen otobüste çalan müziklere çocuklar ve aileleri evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik ederken, vatandaşlara Belediye Başkanı Semih Şahin’in bayram mesajı iletildi.

Çocukların evde sıkıldığını ve bu aktivite ile çok sevindiklerini belirten aileler, Belediye Başkanı Semih Şahin ve çalışanlara teşekkür etti.
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