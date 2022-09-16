Çocuklar sosyal medyadan enstrüman çalarak uzaklaşıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşları 6 ile 11 olan çocuklar yeteneklerini çeşitli müzik aletlerini kullanarak gösteriyorlar.

Keman, gitar, bağlama gibi çeşitli müzik aletlerinde eğitim alan çocuklar, büyüdüklerinde iyi bir sanatçı olmak istiyorlar. Keman çalmayı 6 ay önce başladığını belirten öğrenci İkra Gökçek, “Keman çalma nedenim burayı sevdiğimden ve ilgi gördüğümden dolayı. Aileme de söyleyerek buraya geldim. Burada öğretmenimle birlikte çok güzel parçalar çalıyoruz. İleride çok güzel bir keman sanatçısı olmak istiyorum” dedi.

"Eğitimlerimize, çocuklarımız ekranlara bağımlı kalmasın, telefonlarda vakit geçirmesin diye çeşitli müzik aletlerine yönlendirme amacındayız"

Çocukların kötü alışkanlıktan uzak tutmanın bir diğer yolu ise müzik aletlerine yönlendirmek olduğunu anlatan müzik öğretmeni Enes Sarı, “Eğitimlerimize, çocuklarımız ekranlara bağımlı kalmasın, telefonlarda vakit geçirmesin diye çeşitli müzik aletlerine yönlendirme amacındayız. Burada öğrencilerimizle güzel vakitler geçiriyoruz. Öğrencilerin yeteneklerini keşfedip, ailelerine doğru bilgiler verip ileride bununla ilgili sanatsal faaliyetlerini veya gelişimler hakkında bilgiler veriyoruz. Kısa yolda güzel eserler, şarkılar öğrettik. Bununla ilgili bir sürü çalışmalarımız var ve hızla devam edecek” diye konuştu.