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Çocuklar seramik atölyesinde hünerlerini sergiledi

ÇOCUKLAR SERAMİK ATÖLYESİNDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

BİLECİK 02.11.2020, 13:18
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Çocuklar seramik atölyesinde hünerlerini sergiledi

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlayan Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar, seramik atölyesinde bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.

Yaşayan Şehir Müzesinde düzenlenen aktivitede çocuklar yaptıkları çalışmalarla aileleri ve eğitmenlerin takdirini kazandı. Çocuk ve ailelerin büyük bir beğeniyle takip ettikleri etkinlikler ile çocuklar, becerilerini ortaya koymanın yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurma imkanı buluyor. 5-9 yaş arasındaki çocukların katılarak hem eğlendiği hem de yeni bilgiler öğrendiği Müze Akademi Kasım ayı etkinliklerine yoğun ilgi dolayısıyla yenileri eklendi.

Yaşayan Şehir Müzesinde yapılan açıklamada, "Buna göre çocuklar Kasım ayında düzenlenecek olan çocuk yogası, enstrüman atölyesi, tişört boyama, hat sanatı, anne-çocuk kitap okuma ve taş boyama aktiviteleriyle buluşacak. Yaşayan Şehir Müzesi içerisinde ve bahçesinde, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde düzenlenen programlara katılmak için 0-228 214 9117 numaralı telefonlar aranarak kayıt yaptırılabilir. Belediye Başkanımız Semih Şahin’in çocuklara hediyesi olan etkinlikler ücretsiz olup, bütün çocuklara kayıt yaptırarak katılabileceklerdir" denildi.

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