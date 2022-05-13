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Çocuklar müze bahçesinde kitap okumak için bir araya geldiler
Bilecik’te ilkokul öğrencileri müze bahçesinde kitap okumak için bir araya geldiler.
BİLECİK 13.05.2022, 11:54
Bilecik’te ilkokul öğrencileri müze bahçesinde kitap okumak için bir araya geldiler.
Bilecik Atatürk İlkokulu öğrencileri okulun karşısında bulunan müze bahçesinde ağaçların altında kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, çocuklarla tek tek ilgilenerek, "İl müdürlüğümüze bağlı Bilecik Müzesi’nde etkinliklerimiz devam etmektedir. Bugün ki misafirlerimiz Atatürk İlköğretim Okulunun minik öğrencileri ve müzemizin bahçesi ışıl ışıl. Kitap okuma ve çeşitli etkinliklerimiz devam edecek" dedi.