Çocuklar için Kur’an kursu açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kurslarının 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başladı.

Bilecik Müftülüğü tarafından Kayıboyu 4-6 Yaş Kuran kursunda 2022-2023 Yılı Kur’an kursları açılış programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, öğrenciler ve velileri katıldı. Programın açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Erhun Bilecik’te vatandaşların 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik açılan Kur’an Kurslarına yoğun ilgi gösterdiğine değindi. Erhun, “Yeni eğitim-öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah’ın izniyle bugün çocuklarımız için Kur’an Kurslarımızı açtık. Bilecik’imizde Kur’an kurslarımıza oldukça büyük bir ilgi var. Bizim derdimiz çocuklarımızı en güzel şekilde eğitmek. Onlara Allah’ı, peygamberi ve dinlerini en güzel şekilde öğretmektir”dedi