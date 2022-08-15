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Çocuklar ’Gökyüzünü İzliyorum’ etkinliğinde gezegenleri inceledi

Bilecikli çocuklar ’Gökyüzünü İzliyorum’ etkinliğinde gezegenleri inceledi, Ay’ı yakından gördü, planeteryumda dünya ve güneş sistemi hakkında bilgi aldı.

BİLECİK 15.08.2022, 12:28
Çocuklar ’Gökyüzünü İzliyorum’ etkinliğinde gezegenleri inceledi

Bilecikli çocuklar ’Gökyüzünü İzliyorum’ etkinliğinde gezegenleri inceledi, Ay’ı yakından gördü, planeteryumda dünya ve güneş sistemi hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuk hem eğlendi hem de öğrendi. Dün gece 20:00 ile 24:00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte aileler kamp çadırlarını kurarak, çocukların sevincine ortak oldu. Gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan çocuklar, böyle bir etkinliğe ilk kez katıldıklarını anlatarak, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Anne ve babalarına gördüklerini ve öğrendiklerini anlatan çocuklar çok heyecanlı olduklarını ve böyle programların tekrar edilmesini istedi.

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