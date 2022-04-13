Çocuklar Akıl Oyunlarını çok sevdi

Bozüyük Belediyesi tarafından 11-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği tüm hızıyla devam ederken çocuklar Sanatevi’nde yapılan Akıl Oyunları etkinliğini çok sevdi.

Ara tatilini öğrenerek değerlendirmek isteyen çocuklar Çocuk Şenliği’nin üçüncü gününde Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde eğlenceli ve eğitici Akıl Oyunları ile tanıştılar. Bozüyük Zeka Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklığıyla düzenlenen Akıl Oyunları etkinliği Eğitmen Ayşe Akçay ile gerçekleşti. Çocuklar Akıl Oyunlarıyla eğlenirken aynı zamanda da zihinlerini geliştirecek oyunlar öğrendi.

Çocuk Şenliği 14 Nisan Perşembe günü Sanatevi’nde yapılacak Özel Çocuklarla Seramik Atölyesi ile devam edecek.