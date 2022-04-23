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Çocuklar 23 Nisan heyecanı ve coşkusunu doya doya yaşadılar

Bozüyük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü coşku ile kutlandı.

BİLECİK 23.04.2022, 16:54
Çocuklar 23 Nisan heyecanı ve coşkusunu doya doya yaşadılar

Bozüyük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir yaparak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli dans gösterileri, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sahnelendi. Öğrencilerin bayram için hazırlanmış özel gösterileri beğeni ile izlendi. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Programın devamında Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Şenliği bölümü yer aldı. Belediye görevlilerince alanda bulunan tüm çocuklara Türk Bayrağı dağıtıldı. Akabinde başlayan Zumba Kids gösterisinde çocuklar hep birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Ardından alana giriş yapan tahta bacak, animatörler ve bandodan oluşan Kavak Sirk’in neşeli müzikler eşliğindeki gösterilerini çocuklar ilgi ile izledi. Çocuklar programın devamında sahne alan Çılgın Profesör ile Süper Bilim gösterisini büyük bir merakla izleyerek hem eğlendiler hem de bilimin güzelliklerini keşfettiler. Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar büyük bir coşkuyla doyasıya kutladılar.

"Cıvıl cıvıl çocuklarımızla beraber şenlikle kutluyoruz"

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamaların ardından protokol, öğrenciler ve veliler ile birlikte oluşturulan kortej Kavak Sirk ve bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Yol boyunca yoğun ilgi gören korteje vatandaşlar da eşlik ederken kortej İsmet İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ne geldi. Burada Kavak Sirk’in gösterileri ile neşeli dakikalar geçiren çocuklar Kültür Merkezi önünde çeşitli ikramlarla karşılandı. Burada çocukların bayramını kutlayan Belediye görevlileri çocuklara kek, meyve suyu, kağıt helva, şeker ve su ikram etti. İkramların ardından minik sanatseverler tiyatro salonundaki yerlerini aldılar. Bayram kutlamalarının son bölümünde Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan Kostüm Odası adlı müzikli çocuk oyununun prömiyer gösterisi sahnelendi. Usta bir terzi ile çırağı arasında geçen oyunu beğeni ile izleyen çocuklara Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da eşlik etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu “Bu gün 23 Nisan çocuklarımıza Atatürk’ün emanet ettiği çocuk bayramını kutluyoruz. Cıvıl cıvıl çocuklarımızla beraber şenlikle kutluyoruz. Geleceğimiz güzel olsun, çocuklarımızın geleceği güzel olsun” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Avan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

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