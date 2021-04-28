Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çocuk parklarındaki oyun gruplarının bakımı yapılırken, kullanılmaz hala gelenler yenileri ile değiştiriliyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde belediye olarak 500 bin metrekare park yaparak, bu parklara 500 bin ağaç dikmek için hedef koyduklarını söyledi. Bu hedef ulaşmada büyük yol kat ettiklerini anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Osmaneli çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin de kullandığı güzel mesire yerleri haline gelen parklarımız çok beğeniliyor. Parklarımızda ki oyun gruplarımıza bazı kötü niyetlilerce zarar verildiğini görmek bizleri üzüyor.Halkımızın bu güzel parkların korunması için bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Her yıl bir kaç kez oyun gruplarını yenilemek, bakımlarını yapmak zorunda kalıyoruz. Zarar verilen oyun gruplarının kendi ekibimizle bakımlarını yaparken,yeni oyun gruplarını da kendi ekibimizle imal ediyoruz. Her konuda tasarrufu sağlayan belediyemiz oyun gruplarında da kendi ekibiyle çalışmalar yapıyor. Oyun grupları ile ilgilenen Ustalarımıza ve kaynak ekibimize üstün gayretleri için teşekkür ediyoruz."