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Çocuk Evleri Sitesi’nden Kızılay’a destek
Türk Kızılay Bilecik Şubesi’nin Ramazan ayı faaliyetlerine Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü gönüllü destek verdi.
BİLECİK 30.04.2021, 11:57
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Türk Kızılay Bilecik Şubesi’nin Ramazan ayı faaliyetlerine Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü gönüllü destek verdi.Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar, Kızılay gönüllüleriyle beraber gıda kolisi dağıtımına çıktı. Türk Kızılay Bilecik Şubesi çocuklara ve bu projeye destek veren Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost’a, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne ve öğretmenlerine teşekkür etti.