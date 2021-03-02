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Cinayet zanlısı yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü sokak ortasında işlenen cinayetin zanlısı Ramazan Çevir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Kütahya’da yakalandı.

BİLECİK 02.03.2021, 13:34
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Cinayet zanlısı yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü sokak ortasında işlenen cinayetin zanlısı Ramazan Çevir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Kütahya’da yakalandı.

Olay, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak’ta meydana gelmişti. Ramazan Çevir isimli polis emeklisi, Sani Kolcu isimli şahsı yanında getirdiği silah ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış ve yaya olarak hızla olay yerinden uzaklaşmıştı. Sani Kolcu ise kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırının an be an görüntüsü ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hummalı çalışmaları sonrasında cinayet zanlısı Ramazan Çevir, Kütahya’da saklandığı ikamette yakalanarak Bozüyük’e getirildi. Burada gözaltına alınan cinayet zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan cinayet zanlısı Ramazan Çevir‘in, cinayetin ardından bir parkta beklediği ve olayın yatışmasının ardından bir yolunu bularak şehir dışına çıktığı, önce Eskişehir iline, sonra da Kütahya iline kaçtığı tespit edildi. Ayrıca Ramazan Çevir ile maktul Sina Kolcu’nun aynı sokakta ikamet ettikleri ortaya çıktı. Tarafların ailecek görüştükleri de öğrenilirken Ramazan Çevir’in cinayeti ailevi sebeplerden dolayı işlediği iddia edildi.
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