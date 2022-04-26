Cimnastik kursu öğrencileri yeteneklerini sergiledi, sertifikalarını aldı

Bilecik Belediyesi bünyesinde verilen kurslarda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler önce hünerlerini sergiledi daha sonra sertifikalarını aldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerin sevinç ve heyecanını paylaştı. Gösterilerini sunan öğrenciler, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Bilecik Belediyesi’nin eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerde örnek çalışmalar ortaya koymaya devam edeceği bilgisini veren Başkan Vekili Subaşı, Bilecik Belediyesi Cimnastik Eğitmeni Gürkan Algan, öğrenci ve ailelerine teşekkür ettiler.

"4 aylık bir süre zarfında verilen eğitimleri bu şekilde sergiledik"

Yapılan gösterilerin 4 aylık emeğin karşılığı olduğunu vurgulayan Cimnastik Eğitmeni Gürkan Algan, "Ben öncelikle bizlere eğitim alanı ve kullanılan malzeme anlamında bizleri yalnız bırakmayan belediye başkan vekilimiz ve ilgili birim yetkililerine çok teşekkür ediyorum. 4 aylık bir süre zarfında verilen eğitimleri bu şekilde sergiledik. Bizlere destek veren Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı ve tüm belediye çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum’’ dedi.

Algın, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik öğrencilerin gösterilerini sunması ve sertifikalarını almasıyla sona erdi.