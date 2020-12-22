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Çilek üreticileri bilgilendirildi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çilek üretiminin arttırılması için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
BİLECİK 22.12.2020, 11:03
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çilek üretiminin arttırılması için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Ziraat Odası Başkanı Harun İphar, ilçedeki çilek üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıda ilçede çilek üretimin yaygınlaştırılması konusunda ele alınarak çiftçiler bilgilendirildi.
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