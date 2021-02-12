Çıkan ahır yangınında 56 hayvanı telef olan çiftçinin yaraları sarılacak

Bilecik’te geçtiğimiz gün ahırında çıkan yangın sonucu 56 adet hayvanı telef olan çiftçinin yaraları sarılacak.

Bilecik’i Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü’nde Ali Savcı’ya ait ahırda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmıştı. Yangından Savcı’a ait 48 anaç keçi, 8 oğlak olmak üzere toplamda 56 hayvan telef olmuştu. Ayrıca ahırda bulunan 245 çuval hayvan yemi ile 40 adet yonca balyası da zarar görerek kullanılamaz hale gelmiştir.

"Kendisini Bakanlığımızın desteklemelerinden yararlandırmaya çalışacağız"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yakar, ahırında yangın çıkan Ali Savcı’yı ziyaret ettiler. Yangın yerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, "Söğüt ilçemizin Tuzaklı Köyü’nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Savcı adlı üreticimize ait ahırda çarşamba günü sabah saatlerinde yangın çıkmış, 48 anaç keçi ve 8 oğlak olmak üzere toplamda 56 hayvan telef olmuştu. Ayrıca işletmede bulunan 245 çuval hayvan yemi ile 40 adet yonca balyası da zarar görerek kullanılamaz hale gelmişti. İl Müdürlüğümüz personelimiz hasar tespit çalışmalarını yapmış bulunmaktadır. Bizler de üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere kendini ziyaret ettik, Kendisine Bakanlığımızın desteklemelerinden yararlandırmaya çalışacağız. Üreticimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.