Son Dakika
Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.
Çiftçiye 4 ton danelik mısır tohumu dağıtıldı
Bilecik’te üretimde devamlılığı sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile 4 ton danelik mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
BİLECİK 27.04.2022, 10:19
Bilecik’te üretimde devamlılığı sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile 4 ton danelik mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Bilecik Valiliği koordinasyonunda çiftçilere dane mısır tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, tohumları bizzat çiftçilere dağıttı.
Müdür Yoldaş, dağıtılan, dane mısır tohumu projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibeli destekli olduğunu ifade etti. Yoldaş yaptığı açıklamada, “İlimizde 200 dekar olan dane mısır alanı bin 600 dekara çıkacak” dedi.