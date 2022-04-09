Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Ayçiçeği Üretimini Arttırma" projesi çerçevesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek tohum dağıtıldı. Dağıtım sırasından bir konuşma yapan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, "Ülkemizin böyle zor zamanlardan geçerken çiftçimizin değerini acı tecrübe ile öğrendik. Kırsal kesimde yaşayan insanımızın yerlerini terk etmemelerini zor şartlarda da olsa üretimimizi arttırmak gerekiyor. Üreticilerimize devlet olarak her türlü desteği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimize çok teşekkür ederken yapacağınız mahsullerden çok verim almalarını dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıttı.