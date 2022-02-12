Söğüt’te çiftçilere 3 bin 350 adet cennet hurması ve incir fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Bilecik’te çiftçiler, alternatif ürünlere yönelerek ürün çeşitliliğini zenginleştiriyor. Bilecik’in Söğüt ilçesindeki çiftçiler, son yıllarda tarım sektörü girişimcilerinin ilgi odağı olan cennet hurmasına yoğunlaştı. Çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla Söğüt Kaymakamlığı desteğiyle çiftçilere ücretsiz olarak 3 bin 350 adet cennet hurması ve incir fidanı dağıtıldı.

Dağıtım töreninde çiftçilere fidanları bizzat dağıtan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, “Çiftçilerimizin gelirini nasıl daha da yükseltip daha müreffeh bir hale getiririz, bunun derdindeyiz. Çiftçimizin kazancı ülkemizin kazancıdır” ifadelerine yer verdi.