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Çiftçiler reflektör ve rops demiri kullanma konusunda bilgilendi

Bilecik’te jandarma tarafından traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanma konusunda bilgi verildi.

BİLECİK 15.06.2022, 10:13
Çiftçiler reflektör ve rops demiri kullanma konusunda bilgilendi

Bilecik’te jandarma tarafından traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanma konusunda bilgi verildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bir takım ziyaret için giden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, jandarma ekipleri tarafından traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Vali Kızılkaya çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanma konusunda uyarıda bulundu. Ardından köy halkıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ardından Pazaryeri 112 Merkezi inşaatında incelemede bulundu. Yatırımlarla büyüyen Pazaryeri’nin gelişimine uygun zemin hazırlamak için sağlık alt yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Vali Kızılkaya, ilçenin ihtiyacını daha geniş karşılayacak olan 112 Merkezi’nin inşaatını incelediklerini ve her şey yolunda olduğunu söyledi.

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