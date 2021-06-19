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Ciciler Köyü muhtarı hayatını kaybetti
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü’nün Muhtarı Ahmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BİLECİK 19.06.2021, 15:42
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü’nün Muhtarı Ahmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Köyde 3 dönemdir köy muhtarlığı yapan Ahmet Yılmaz bir süredir sağlık sorunları yaşamaya başladı.Yılmaz, dün gece tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Vefat eden Merhum Yılmaz’ın cenazesinin bugün Ciciler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.