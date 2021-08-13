banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
Fener'e Kim Min-jae'den sonra ikinci Güney Koreli!
Fener'e Kim Min-jae'den sonra ikinci Güney Koreli!
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza

CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinin büyüğü, CHP Bilecik eski il başkanlarından Ali Osman Dindar son yolcuğuna uğurlandı.

BİLECİK 13.08.2021, 14:01
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinin büyüğü, CHP Bilecik eski il başkanlarından Ali Osman Dindar son yolcuğuna uğurlandı.

1993-1994 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevini yürüten, hayırseverliği ile tanınan Ali Osman Dindar (70), yakalandığı amansız hastalığa dün yenik düşmüştü. Dindar’ın cenazesi bugün Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Cami’d cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, cenaze sonrası Ali Osman Dindar’ın yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Önceki dönem CHP Bilecik İl Başkanı Ali Osman Dindar’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ali Osman Dindar’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Yorumlar (0)
28°
açık