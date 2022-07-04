Son Dakika
Cezaevi Müdürü Aytuttu’dan Başkan Bakkalcıoğlu’na veda ziyareti
Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
BİLECİK 04.07.2022, 14:03
Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Tayin sebebiyle görev yeri değişen Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Başkan Bakkalcıoğlu’na veda ziyaretinde bulundu. Müdür Aytuttu ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, Aytuttu’ya Bozüyük’te yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.