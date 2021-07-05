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Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği
Bilecik’teki bir grup çevreci, piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan Abbaslık yolunda mıntıka temizliği yaptı.
BİLECİK 05.07.2021, 15:14
Bilecik’teki bir grup çevreci, piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan Abbaslık yolunda mıntıka temizliği yaptı.Bilecik kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan Abbaslık Köyü yolu yüksek rakımlı ve manzarasını nedeniyle piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Burada gelen bazı duyarsız vatandaşlar çöplerini bölgeye bırakırken, duyarlı vatandaşlar da her hafta bu çöpleri topluyorlar. Poşet poşet çöp toplayan çevreciler vatandaşları uyararak, daha duyarlı olmaya davet ettiler.