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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Korona denetimi
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KORONA DENETİMİ
BİLECİK 04.09.2020, 16:09
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Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentte vatandaşların yoğun kullandığı başta kahvehaneler olmak üzere iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlediler.
Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdür Yardımcısı Seda Bayrakçı ve ekibi “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik’te yapılan korona virüs denetimi katıldılar. Başta kahveler olmak üzere maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlediler. Kurallara uymayan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, iş yeri sahiplerine bilgilendirme broşürleri dağıttı.
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