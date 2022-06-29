banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Çerkeşli Gölet’ine su sporları tesisi yapılacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Gölet’ine su sporları tesisi yapılacak.

BİLECİK 29.06.2022, 10:41
Çerkeşli Gölet’ine su sporları tesisi yapılacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Gölet’ine su sporları tesisi yapılacak.

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı işbirliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile ilçeye bağlı Çerkeşli Köyü sınırları içinde bulunan Erkeşli Göledi piknik alanına su sporları merkezi yapılacak. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti ilçe Başkanı Şaban Güdem, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çakıcı ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ile birlikte piknik alanında incelemelerde bulunduk. Başkan Şahin, 2023 yılında su sporları tesisinin tamamlanacağı söyleyerek, çocuklar ve gençlerin kullanımına sunacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu