Cengiz Topel Okulu’nun hedefi her branşta başarıyı yakalamak

Cengiz Topel ilk ve ortaokulu Müdürü Ahmet Karakaya, farklı alanlar ve branşlarda başarıları kazanmak amacıyla çalışmaların süreceğini söyledi.

Türk Hava Şehidi Cengiz Topel’in anısına yaşatmak üzere 1964 yılında kurulan okul, öğrencilerin başarılı şekilde eğitim alması için faaliyetlerine devam ediyor. Okulun hedefleri doğrultusunda açıklamalarda bulunan Müdür Ahmet Karakaya, "1994 yılında sekiz yıllık ilköğretim okulu olarak Cengiz Topel İlköğretim Okulu adı altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiş, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Cengiz Topel İlkokulu olarak devam etmektedir. Okulumuz eski binalarının yıkılmasından sonra yeni ve modern binasına 2020 ocak ayında taşınmıştır. Şimdiki okul binamızda 20 derslik, 2 özel eğitim sınıfı, 2 teknoloji tasarım atölyesi, 1 müzik atölyesi, 2 fen ve teknoloji laboratuarı,1 görsel sanatlar atölyesi 2 spor odası ve konferans salonundan oluşmaktadır. Yeni atanan öğretmenlerimiz ile kadromuzu tamamladık. Öğretmen atamasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz. 3 idari kadro, 1 memur, 2 yardımcı personel, 10 branş öğretmenimiz, 4 sınıf öğretmenimiz ve 4 özel eğitim sınıf öğretmenimiz ile çalışmaktayız. Şimdi tek hedefimiz tüm gücümüzle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Cengiz Topel İlk/Ortaokulu olarak, sosyal, sportif ve akademik anlamda başarılara koşmaya devam edeceğiz” dedi.