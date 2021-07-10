Çekici yoldan çıktı, 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Bozüyük istikametine gitmekte olan Ömer Ç. idaresindeki 34 GB 3892 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada hafif yaralanan çekici sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.