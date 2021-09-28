Çatıda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunun çatısında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Düğün salonunun çatısında mahsur kalan 4 yavru kedinin sesini duyan salon görevlisi olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Bozüyük Belediyesine ait itfaiye ekipleri merdivenli araç ile düğün salonunun çatısına çıktı. Burada gördükleri 4 yavru kediyi sağlıklı bir şekilde kurtaran ekipler, yavruları sevdikten sonra doğal ortamlarına bıraktı.