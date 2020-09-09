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Çarşı ve mahalle bekçilerine narkotik eğitimi verildi
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE "NARKOTİK EĞİTİM"
BİLECİK 09.09.2020, 11:14
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine narkotik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlılığı arttırmak, toplumsal sorumluluk bilinciyle daha etkin ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla narkotik eğitimi verildi. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde toplam 300 çarşı ve mahalle bekçisine üç oturum halinde eğitim verildi.
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