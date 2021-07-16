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Çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda aşı yoğunluğu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda vatandaşlara aşı yapılıyor,

BİLECİK 16.07.2021, 12:41
Çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda aşı yoğunluğu
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda vatandaşlara aşı yapılıyor,

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi tarafından hükümet konağı önünde kurulan mobil aşı istasyonu ile vatandaşlar randevusuz şekilde Korona virüs (Covid-19) aşı uygulamasını gerçekleştirdi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği mobil aşı uygulaması ile vatandaşlar Covit-19 aşılarını vurulurken, hizmetten memnun kaldıklarını söylediler.
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