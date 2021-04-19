banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı!
Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı!
Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı
Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı

Camilerde Ramazan ayı temizliği

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde cami ve mescitlerde Ramazan ayı dolayısı ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

BİLECİK 19.04.2021, 11:24
2
Camilerde Ramazan ayı temizliği

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde cami ve mescitlerde Ramazan ayı dolayısı ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmeleri amacıyla cami ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler Ramazan temizliği çalışmaları kapsamında cami içinde halılar süpürürken, kapı ve camlar itina ile silip ayrıca ayakkabılıkları temizledi. Ayrıca cami dışarısında bulunan şadırvan ve tuvaletlerin de temizliği de ihmal edilmedi.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur