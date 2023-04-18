Bilecik Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil simidi ve şerbet ikramı yapıldı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Milletvekili Yaşar Tüzün’ün eşi Aysel Tüzün ve belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet meydanında düzenlenen iftar programına atıldı. Ardından Pelitözü, Şerifpaşa, Osmangazi, Orhangazi, Kayıboyu, Dedeoğlu, İmam Hatip, Yediler, Yavuz Selim, Toki, İstasyon ve Bala Hatun camilerinde kılınan teravih namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve şerbet ikramında bulunuldu.

Belediye Başkan V. Subaşı, kalplerden geçen tüm güzel dualar kabul olmasını dileyerek, ‘’Bin aydan hayırlı Kadir gecesinde; Pelitözü, Şerifpaşa, Osmangazi, Orhangazi, Kayıboyu, Dedeoğlu, İmam Hatip, Yediler, Yavuz Selim, Toki, İstasyon ve Bala Hatun camilerimizde teravih sonrası belediye meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızla buluştuk, kendilerine kandil simidi ikram ettik. Kadir Gecemiz mübarek olsun.’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da teravih namazı sonrasında yapılan ikram dolayısıyla Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve meclis üyelerine teşekkür etti.