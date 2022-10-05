Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği olarak Kur’an okundu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kur’an ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayıboyu Camiinde Kur’an- ı Kerim ziyafeti yapıldı. Mevlid-i Şerif akabinde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Dini Mübin-i İslam’a hizmet etme gayesiyle ömrünü camilere adamış vefat eden din görevlileri için dua etti.