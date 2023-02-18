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Camide çıkan yangın korkuttu
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü camisinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
BİLECİK 18.02.2023, 20:11
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü camisinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam üstü saatlerinde sebebi bilinmeyen nedenden dolayı camide yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu Osmaneli Belediyesi İtfaiye ekibine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.