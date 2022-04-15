Camicedit Mahalle sakinleri ile iftar sofrasında bir araya geldiler

Osmaneli Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ’Mahalle İftarları’ programının ikincisi Camicedit Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Programda Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, il genel meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri,, ve belediye meclis üyeleri mahalle sakinleriyle birlikte oruçları açtı. Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin geleneksel mahalle iftarına katılan Camicedit Mahallesi sakinlerini tek tek ziyaret ederek hasbihal ettiler.

İftarlar açıldıktan sonra konuşan Belediye Başkanı Şahini, "Birlik ve beraberliğin öneminden bahsederek Ramazan ayının paylaşma, birlik beraberlik ayı olduğunu söyledi. İftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve iftar sofrasına katılan Mahalle sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Kaymakam Ünal “Mübarek ayda genç yaşlı zengin fakir hiçbir ayrım olmaksızın bir aile gibi aynı sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı bize birçok şeyi hatırlatıyor. Bedenimiz saatlerce aç ve susuz. Bu açlık ve susuzluk bize ihtiyaç sahibi olan insanların halini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu duyguyla iftar sofrasına geliyoruz, suyumuzu, ekmeğimizi, yemeğimizi bölüşüyoruz. Bunu yapamayan toplumlar herhalde iflah olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Yemek sonrası dualar edildi. Camicedit Mahallesi sakinleri geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarları için Kaymakam Yüksel Ünal’a ve Belediye Başkanı Münür Şahine teşekkür etti.