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Çalışmalarla refüjler güzelleşecek

BİLECİK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN REFÜJLERDE SULAMA HATTI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR.

BİLECİK 13.11.2020, 11:57
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Çalışmalarla refüjler güzelleşecek

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından refüjlerde sulama hattı çalışmalarına devam ediliyor.

Kenttin birçok bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kapsamlı çalışmalar ile refüjleri güzelleştirecek. Uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bakımsız hale gelen refüjler, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları ile güzelleşiyor. Sulama hattı çekilen refüjler daha sonra yapılacak peyzaj düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulacak.
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