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Çalışanı korona virüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı

Bilecik’te bir çalışanında korona virüs (Covid-19) görülen özel banka şubesi, 1 hafta süreyle kapatıldı.

BİLECİK 16.08.2021, 14:14
Çalışanı korona virüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı

Bilecik’te bir çalışanında korona virüs (Covid-19) görülen özel banka şubesi, 1 hafta süreyle kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde hizmet veren özel bankanın bir çalışanının korona virüse (Covid-19) yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine tüm şube personeli karantina altına alındı. Şube 1 hafta süreyle kapatılırken, bankaya gelen müşteriler kapanın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramadı.
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