Çalınan araç bulunarak sahibine teslim edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan otomobil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 gün önce Çarşı Mahallede gerçekleşen hırsızlık olayında İlyas Ö.’ye ait otomobil, park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Bir süre sonra aracının yerinde olmadığını gören İlyas Ö. durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Çevre illerin Emniyet Müdürlükleriyle irtibata geçen ekipler bir müddet sonra PTS kayıtlarından otomobilin Bursa’da görüldüğü bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışmalar Bursa’da yoğunlaştırıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmalar sonrasında otomobilin birden fazla farklı plaka kullanılmak suretiyle değişik zamanlarda PTS kayıtlarına takıldığı tespit edildi. Çalışmalar daha da derinleştirilerek aracı kullanan kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Ardından olaya karışan 4 şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa’ya giderek hırsızlık şüphelilerini teslim aldı. Bozüyük’e getirilen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve farklı suçlardan aranmaları bulunan şüpheliler İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Son olarak İnegöl’de mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Diğer taraftan İlyas Ö.’nün otomobili de tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından kendisine teslim edildi.